精選內容
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【今日經典】劉錫明真的回來了嗎？
如果當年劉錫明沒有「毒瘤明」這事件發生，現在的他又會變成怎樣？ 內文
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【百變女神】 Scarlett Johansson 5個意想不到的形象
Scarlett Johansson於新作《攻殼機動隊》打到嚟香港，女神當然打得又睇得。或許她「黑寡婦」 ... 內文
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【集體回憶】萬梓良無辜被飛內情 李力持、周星馳三十年情（六）
《喜劇之王》被視為羅拔迪尼路的最佳喜劇代表作，講述狂迷綁架笑匠，未能揚名立萬、也要叱吒 ... 內文
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家有星二代湯鎮業
湯鎮業特地由青島回港為無綫劇《心理追兇》宣傳，他只客串第一個單元，但仍盡力配合。回港也 ... 內文
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設計迷有眼福！Netflix原創紀錄片《抽象：設計的藝術》
Netflix的原創劇集叫好又叫坐，其紀錄片同樣是誠意之作，最新出品的《抽象：設計的藝術》（A ... 內文
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隨身活版印刷機 隨時隨地印咭片
話説做記者經常要交換咭片，派一派就所剩無幾，最近才向公司申新補印。來自台灣的設計團隊「 ... 內文
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塑造平等性別角色
成長過程中，總是有男同學問我為何喜歡BL？異女讀BL變態嗎？近年來，BL即Boy’s Love，又稱耽 ... 內文
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真．素食
不是素食者，但對於綠色食物，有種莫名的喜愛。總是覺得，在香港要找素食很難，找到好吃的素 ... 內文
博客
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林夕
走遠一點的大路，更省時間
朋友在生活上是個精算師，覺得所有事情都要安排妥當，排出先後處理次序，做到胸有成竹還不夠 ...
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陶傑
巴黎殺魚命案
巴黎自成為恐襲之都之後，巴黎的中國人又生事端。一名浙江青田男子，據其女兒所報在家中「殺 ...
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阿寬
男人與男人之間的難題
男人跟男人最難開口說的話，可能是──「我愛上了你的女人。」
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卓韻芝
《沉默》
電影《沉默》改編自日本作家遠藤周作的同名著作。在故事裏，年輕的司祭目擊信徒飽受酷刑，一 ...
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黃偉文
CROSSOVER簡史
日本人有種「每年一漢字」選舉，年末票選最能代表那三百六十五日的一個方塊字，我覺得如果時 ...
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畢明
鋼線上的effortless chic
有些女人，明明年紀已經大約在冬季，卻因為個人魅力之醇香，你總是可以在她身上看見 ...
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西西
茱萸
那天，因為是中秋節假期，所以，一張圓桌，團團地圍滿了親人。親人當然是指除了手足之外，還 ...
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于逸堯
香港擔擔麪（一）
不少年齡和我相若的香港人，對擔擔麪的第一印象，可能都是來自當年鑽石山大磡村，石屋叢中的 ...
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